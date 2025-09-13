El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 13 de septiembre de 2025

LOGROÑO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 13 de septiembre de 2025, en La Rioja, temperaturas máximas que serán algo más altas en general.

El cielo estará poco nuboso, con algunas nubes bajas a primeras horas en el oeste, y con nubes altas por la tarde. El viento soplará de dirección variable, tendiendo a predominar del oeste y noroeste, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas serán ligeramente más altas. Oscilarán entre 14 y 28 grados en Calahorra; entre 14 y 26 grados en Haro; y entre 14 y 27 grados en Logroño.