El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 17 de enero de 2026

LOGROÑO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 17 de enero de 2026, en La Rioja, nubes y temperaturas más bajas en general.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones, débiles en general. La cta de la nieve se situará de 800 a 1.100 metros.

Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla y también heladas débiles, principalmente en zonas de montaña. El viento soplará flojo de dirección variable.

Las temperaturas irán en ligero descenso en general. Oscilarán 3 y 9 grados en Calahorra; entre 3 y 8 grados en Haro; y entre 3 y 9 grados en Logroño.