El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 20 de junio de 2026

LOGROÑO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 20 de junio de 2026, en La Rioja, temperaturas que siguen altas y posibles tormentas fuertes por la tarde.

El cielo estará poco nuboso, con predominio de nubes altas, y nubes de evolución a partir de mediodía. Probabilidad de chubascos y tormentas durante la tarde, sobre todo en la parte occidental, sin descartar que sean localmente fuertes.

El viento soplará del sur y sureste, flojo con intervalos de moderado, y alguna racha fuerte en zonas de tormenta.

Por su parte, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas serán algo más altas. Oscilarán entre 21 y 38 grados en Calahorra; entre 18 y 37 grados en Haro; y entre 19 y 37 grados en Logroño.