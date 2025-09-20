El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 20 de septiembre de 2025, en La Rioja, probabilidad de tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo.

El cielo estará nuboso, con chubascos que pueden ir con tormenta, preferentemente en la segunda mitad del día, localmente fuertes y con granizo.

El viento soplará del sureste y suroeste, tendiendo al final al noroeste, flojo a moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes con las tormentas.

Por su parte, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas irán en descenso. Oscilarán entre 18 y 31 grados en Calahorra; entre 16 y 30 grados en Haro; y entre 18 y 31 grados en Logroño.