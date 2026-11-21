LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, en La Rioja, lluvias y temperaturas sin cambios.

El cielo estará nuboso con precipitaciones generalizadas, principalmente por la tarde, débiles o localmente moderadas.

El viento soplará flojo variable, tendiendo a suroeste en la Sierra y a sureste en la Ribera.

Las temperaturas no experimentarán cambios, salvo las máximas en la Ribera, que serán algo más bajas. Oscilarán entre 9 y 13 grados en Calahorra; entre 8 y 11 grados en Haro; y entre 9 y 13 grados también en Logroño.