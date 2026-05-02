El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 2 de mayo de 2026

LOGROÑO 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para mañana, sábado 2 de mayo de 2026, en La Rioja, tormentas que pueden ser fuertes por la tarde.

El cielo presentará intervalos nubosos aumentando a nuboso, con chubascos, más probables por la tarde, acompañados de tormenta, que pueden ser localmente fuertes.

El viento soplará del este y sureste, moderado, disminuyendo al final a variable, flojo. Las temperaturas mínimas subirán algo, mientras que las máximas serán algomás bajas. Oscilarán entre 13 y 23 grados en Calahorra; entre 12 y 20 grados en Haro; y entre 12 y 22 grados en Logroño.