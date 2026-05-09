El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 9 de mayo de 2026

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 9 de mayo de 2026, en La Rioja, nubes y temperaturas sin grandes cambios.

El cielo estará nuboso con probabilidad de precipitaciones, que localmente pueden ir con tormenta. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla.

El viento soplará del sureste o sur, sin descartar intervalos fuertes. Por su parte, las temperaturas estarán sin grandes cambios. Éstas oscilarán entre los 10 y 20 de Calahorra, 10 y 20 de Haro, 11 y 20 de Logroño.