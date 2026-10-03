El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 3 de octubre de 2026

LOGROÑO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 3 de octubre de 2026 en La Rioja, nubes y precipitaciones.

El cielo estará nuboso o cubierto. Habrá brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en montaña. Posibilidad de precipitaciones y chubascos en la segunda mitad del día, que podrán ir acompañados con tormenta, más probables en la Ibérica y sin descartar que sean localmente fuertes.

Por su parte, el viento soplará flojo, del este y sureste. Las temperaturas mínimas estarán en ascenso y las máximas sin cambios. Éstas oscilarán entre los 16 y 27 grados de Calahorra, 14 y 24 de Haro, 15 y 26 de Logroño.