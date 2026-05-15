El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 15 de mayo de 2026

LOGROÑO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 15 de mayo de 2026, en La Rioja, cielo nuboso a intervalos nubosos, con probabilidad de nubosidad de evolución diurna.

Se esperan precipitaciones débiles generalizadas, sin descartar algún chubasco. La cota de nieve bajará hasta 1.200-1.400 metros. El viento será del noroeste, moderado con rachas fuertes.

Habrá alguna helada débil en zonas altas de montaña. Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso, más acusado en las máximas. Por localidades, oscilarán entre 8 y 15 en Calahorra; 6 y 13 en Haro; y 7 y 14 en Logroño.