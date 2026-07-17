El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 17 de julio de 2026

LOGROÑO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 17 de julio de 2026, en La Rioja, que las temperaturas máximas sean algo más bajas.

El cielo estará poco nuboso, con intervalos nubosos en la Rioja Alta y la sierra, sin descartar algunas precipitaciones y algunos bancos de niebla.

El viento soplará de compoenetes noroeste y norte, de flojo a moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas bajarán de manera más acusada. Oscilarán 18 y 34 grados en Calahorra; entre 18 y 31 grados en Haro; y entre 18 y 33 grados en Logroño