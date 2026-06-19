El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 19 de junio de 2026

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 19 de junio de 2026, en La Rioja, temperaturas que siguen altas y posibles tormentas fuertes por la tarde.

El cielo presentará intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad con nubes de evolución diurna. Se esperan chubascos y tormentas por la tarde, sin descartar que puedan ser localmente fuertes.

El viento soplará variable, con predominio del sureste, sin descartar algunas rachas fuertes en zonas de tormenta.

Por su parte, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas serán algo más bajas. Oscilarán entre 21 y 37 grados en Calahorra; entre 19 y 36 grados en Haro; y entre 20 y 35 grados en Logroño.