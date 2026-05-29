El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 29 de mayo de 2026

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 30 de mayo de 2026, en La Rioja, que haya posibilidad de tormentas por la tarde.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde. Probabilidad de chubascos dispersos con tormenta. El viento soplará flojo variable, más intensos y racheados en zonas de tormenta.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios. Oscilarán entre los 19 y 36 grados de Calahorra; entre 16 y 34 en Haro; y entre 18 y 35 grados en Logroño.