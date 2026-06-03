Toni Segarra, Grupo JIG, Pedro Domínguez, Melt Cakes, Magdalena Pérez Trenado y Aurora Pérez, Premios Mercurio 2026

Toni Segarra, Grupo JIG, Pedro Domínguez, Melt Cakes, Magdalena Pérez Trenado y Aurora Pérez Bañares, galardonados con los Premios Mercurio 2026 - PREMIOS MERCURIO 2026

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Club de Marketing de La Rioja ha dado a conocer los galardonados de la 45ª edición de los Premios Mercurio, unos reconocimientos que distinguen cada año a empresas, directivos y profesionales que destacan por su contribución al desarrollo económico, empresarial y social.

Coincidiendo con una edición especialmente significativa, al cumplirse 45 años de historia de estos galardones, el Club de Marketing ha recuperado el Premio Mercurio Honorífico, una distinción de carácter nacional destinada a reconocer trayectorias de excepcional relevancia e influencia en el ámbito empresarial y profesional.

El primer galardonado en esta nueva etapa del Premio Mercurio Honorífico será Toni Segarra, considerado una de las figuras más influyentes de la publicidad y la construcción de marcas en España. Autor de campañas tan icónicas como '¿Te gusta conducir?' para BMW, 'Bienvenido a la República Independiente de tu casa' para IKEA o '¿A qué huelen las nubes?' para Evax, Segarra ha contribuido decisivamente a transformar la comunicación comercial en nuestro país y se ha convertido en un referente internacional para varias generaciones de profesionales del marketing y la publicidad.

Esta edición incorpora además otra importante novedad. Por primera vez, el Premio Mercurio a la Vida Empresarial ha sido elegido directamente por los socios del Club de Marketing de La Rioja.

Con esta iniciativa, la entidad ha querido reforzar la participación de sus asociados en unos premios que forman parte de la historia empresarial de la comunidad.

Junto a Toni Segarra, el jurado ha distinguido a otros cinco referentes en sus respectivos ámbitos de actividad. El Premio Mercurio Empresa Avanzada ha recaído en Grupo JIG, compañía riojana especializada en soluciones tecnológicas, servicios TIC y transformación digital.

Fundada en 2001 y con sede en Logroño, la empresa celebra este año su 25 aniversario tras una trayectoria marcada por la innovación, la diversificación y el crecimiento sostenido. A lo largo de este tiempo ha evolucionado desde una firma local hasta convertirse en un referente nacional en ámbitos como las Smart Cities, la digitalización administrativa, la movilidad o la Industria 4.0, desarrollando proyectos en España y en diferentes países de Latinoamérica y Asia.

El Premio Mercurio Directivo ha sido concedido a Pedro Domínguez, director general de Grupo Palacios Alimentación y una de las figuras clave en la transformación de esta compañía riojana en uno de los grupos alimentarios más importantes de España.

Vinculado a la empresa desde finales de los años noventa, ha liderado un proceso de profesionalización, expansión internacional e innovación que ha permitido a Palacios consolidar su presencia en más de treinta países y convertirse en un referente en segmentos como las pizzas refrigeradas, las tortillas, la repostería o los platos preparados.

Bajo su dirección, la compañía ha experimentado un importante crecimiento económico y organizativo, reforzando además su capacidad de inversión y desarrollo a través de nuevas alianzas estratégicas.

El jurado ha destacado su visión empresarial, su capacidad de liderazgo y su contribución al crecimiento sostenido de una de las compañías de origen riojano con mayor proyección internacional.

Por su parte, el Premio Mercurio Marketing ha sido otorgado a Melt Cakes, una marca que se ha convertido en uno de los casos de éxito más destacados del marketing español reciente. Nacida en Logroño, la empresa ha logrado transformar un producto tradicional como la repostería en una marca contemporánea, reconocible y altamente deseada por los consumidores.

Su estrategia de branding, su dominio de las redes sociales, la creación de experiencias memorables para el cliente y una comunicación capaz de generar conversación y comunidad han impulsado una rápida expansión y una creciente notoriedad nacional.

El jurado ha valorado especialmente su capacidad para competir en mercados cada vez más exigentes a través de una propuesta de marca diferencial y una excelente ejecución de marketing. El Premio Mercurio de Responsabilidad Social Corporativa ha recaído en Magdalena Pérez Trenado, psicóloga clínica, psicoterapeuta y fundadora del Teléfono de la Esperanza en La Rioja.

Durante más de dos décadas lideró la implantación y consolidación de esta organización en la comunidad autónoma, impulsando numerosos programas de acompañamiento emocional, atención a personas en crisis y prevención del suicidio.

Su trayectoria, marcada por el compromiso con las personas, ha contribuido a impulsar proyectos e iniciativas como la asociación Agarra la Vida, impulsar la plataforma nacional Hagamos un Plan, que contribuyó a la aprobación del Plan Nacional de Prevención del Suicidio, y ConectaSuic, el programa del Gobierno de La Rioja especializado en la atención integral a la conducta suicida que han mejorado la atención, la sensibilización y la prevención en un ámbito de enorme importancia para nuestra Sociedad.

Finalmente, el Premio Mercurio a la Vida Empresarial ha sido concedido a Aurora Pérez Bañares, empresaria, comunicadora y una de las figuras más comprometidas con la empresa familiar y la vida social riojana.

Vinculada durante décadas a proyectos empresariales como Aransa, Vintae o Fandango, ha desempeñado además responsabilidades de liderazgo en entidades como Pioneros y ha colaborado activamente con numerosas organizaciones sociales, culturales y empresariales.

El jurado ha querido reconocer una trayectoria marcada por el compromiso, la generosidad, la defensa de los valores de la empresa familiar y una constante implicación en iniciativas destinadas a mejorar la sociedad riojana.

Los Premios Mercurio 2026 se entregarán el próximo lunes 22 de junio en Bodegas Franco Españolas, en una gala que contará con la presencia de autoridades y empresarios, socios del Club de Marketing. Los galardones son una reinterpretación artística del Mercurio original que diseñaron Dalmati y Narvaiza, realizada por el artista riojano Carlos Corres, con una técnica mixta pictórica y digital que da lugar a ocho obras originales y únicas.

El Club de Marketing de La Rioja felicita a todos los galardonados de esta 45ª edición y reconoce su contribución al desarrollo económico, empresarial y social, así como los valores de liderazgo, innovación, compromiso y excelencia que representan.

Asimismo, el Club agradece el apoyo de las empresas e instituciones que forman parte de su Patronato, como son Grupo Argraf, Grupo Emesa, Diario La Rioja, Rivercap y UNIR cuyo respaldo resulta fundamental para el desarrollo de su actividad, y expresa un reconocimiento especial a Ibercaja, patrocinador de los Premios Mercurio, por su compromiso con unos galardones que constituyen una referencia en el ámbito empresarial riojano. Y la colaboración de Bodegas Franco Españolas que nos ayudarán a que la Gala de los Premios sea un éxito.