El Torneo 'Logroño Basketball 1x1 Street Series' dinamizará cinco barrios de la ciudad, con recaudación para FARO

El Torneo 'Logroño Basketball 1x1 Street Series' dinamizará los barrios de la ciudad, con recaudación para FARO - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Torneo 'Logroño Basketball 1x1 Street Series' dinamizará hasta cinco barrios de la ciudad con la práctica de deporte al aire libre. Las inscripciones cuestan 2 euros y lo recaudado se destinará íntegramente a FARO Rioja (Asociación de Familias de Niños con Cáncer de La Rioja).

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, y el organizador del torneo, Jorge Maza, de Actual Sport Gestión, han presentado esta mañana el torneo 'Basketball 1x1 Street Series', que se celebrará desde el 21 de junio hasta el 5 de septiembre.

En la presentación, han participado también Pedro Leguenes, de Caja Rural de Aragón, y Estrella Benito, presidenta de FARO Rioja.

El 'Logroño Basketball 1x1 Street Series' nace con el objetivo de "acercar la esencia más pura del baloncesto a los parques y pistas de nuestra ciudad", ha expresado Iglesias.

Se trata de "un circuito de torneos 1x1 donde los participantes pondrán a prueba su talento, técnica y competitividad en un formato dinámico, espectacular y abierto a todas las edades", ha explicado.

Además, a juicio del concejal, "este evento tiene un importante carácter solidario, ya que la totalidad de lo recaudado mediante las inscripciones -2 euros por participar- se destinará a FARO Rioja (Asociación de Familias de Niños con Cáncer de La Rioja)".

Durante los próximos meses de verano, coincidiendo con el buen tiempo, "vamos a poder disfrutar en la ciudad del baloncesto más callejero y dinámico", ha expresado Iglesias.

Ha animado a "la participación de la ciudadanía en este torneo para compartir unas jornadas en las que el deporte sale a la calle, como elemento revitalizador de la vida en los barrios".

En opinión de Iglesias, "es una oportunidad para disfrutar del baloncesto en su versión más auténtica, fomentar la convivencia entre jugadores de diferentes edades y convertir las pistas de nuestros barrios en el punto de encuentro del baloncesto riojano durante el periodo estival".

CALENDARIO DE COMPETICIONES.

El circuito estará formado por cuatro sedes clasificatorias y una gran sede final. En concreto, habrá un total de 5 sedes repartidas de la siguiente manera:

Valdegastea - 21 de junio

7 Infantes (Parque San Adrián) - 28 de junio

Barrio de San Antonio - 12 de julio Los Lirios - 19 de julio

Plaza del Mercado - 5 de septiembre.

Los ganadores y semifinalistas de cada categoría en las diferentes sedes obtendrán su clasificación para la gran final del circuito. Las categorías son masculina y femenina, y está abierto a todas las edades, en las categorías de senior, junior, cadete e infantil.

Las inscripciones, que están ya abiertas, así como el resto de la información del torneo, están disponibles en el siguiente enlace https://www.actualsportgestion.com/logrono-basketball1x1-street-series/

Habrá premios para los ganadores de cada categoría en cada sede y regalos para todos los participantes, además de sorteos durante las jornadas, concursos y actividades complementarias.