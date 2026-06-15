Torrecilla hace realidad una iniciativa "un poco loca": el primer Cameros Sound Festival

Cameros Sound Festival - CAMEROS SOUND FESTIVAL

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Torrecilla celebrará, del 24 al 26 de julio, el I Cameros Sound Festival, una iniciativa "un poco loca" que se hace realidad para llenar el Camero de música y actividades, en palabras de la coordinadora del Festival, Carla Tovar.

En rueda de prensa junto al director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, y el alcalde de Torrecilla, Sergio Martínez Astola, ha presentado un festival que "nace con vocación de permanencia", ha adelantado Martínez Astola.

El festival contará con la presencia, el viernes 24 y de forma gratuita, de Jon koldo; y el sábado 25, con entrada de 23 euros que incluye un pase final de DJ, Green Valley, La Regadera, Silenciados y Los Zigalas. El domingo se cierra con actividades para niños y "algo alrededor del vino" para adultos.

Como actividades, además, el sábado se han programado visitas al Centro de la Inmigración y la Sala Sagasta y una comida popular solidaria.

Se busca, ha indicado el alcalde, "acercar la cultura al corazón del mundo rural"; y "convertir durante esos días a Torrecilla en Cameros en un escenario vivo donde la naturaleza, la tradición, la música y la cultura se encuentran", además de "la propia proyección de Torrecilla".