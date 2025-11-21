Un total de 12 equipos de vialidad invernal trabajan hoy en el tratamiento de hielo y nieve en las carreteras riojanas

Archivo - Un quitanieves trabaja de madrugada en la zona de Nestares (archivo) - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha habilitado este viernes, 21 de noviembre, un total de 12 equipos de vialidad invernal para trabajar en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras. El objetivo de este dispositivo es minimizar las consecuencias del frío y la nieve en los ejes viarios, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los usuarios.

De los 12 equipos, 6 están operando en diferentes carreteras de La Rioja Alta, 5 están recorriendo las carreteras riojabajeñas, así como la zona del Camero Viejo, y los valles de Ocón y el Jubera, y 1 está trabajando en la zona centro de La Rioja.

A estas horas, todos los puertos están abiertos, salvo el Alto de Vallaroso, que permanece cerrado al tráfico en el tramo de la carretera LR-286 entre Navalsaz y la intersección con la LR-283.

El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.

ESTADO DE LOS PUERTOS DE MONTAÑA

Puerto de Pradilla (LR-111) ABIERTO Puerto de Peña Hincada (LR-232) ABIERTO Puerto de La Rasa (LR-245) ABIERTO Puerto de Sancho Leza (LR-250) ABIERTO Puerto de Montenegro (LR-333) ABIERTO Alto de Vallaroso (LR-286) CERRADO (entre Navalsaz y la LR-283)