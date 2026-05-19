Un total de 150 estudiantes del Conservatorio de Calahorra representarán en el teatro Ideal el musical 'Love Abba' - CASA PERIODISTAS

LOGROÑO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio de Música de Calahorra presentará este jueves, 21 de mayo, a las 19,30 horas, en el teatro Ideal de Calahorra, el musical 'Love Abba', la muestra final del proyecto de innovación educativa COVIDA Procesos artísticos de la Consejería de Educación en el que el centro participa desde el curso 2021-2022.

El objetivo principal de este proyecto educativo es "desarrollar producciones que permitan al alumnado reflexionar y expresar ideas y emociones sobre una temática concreta". Este curso el tema sobre el que ha girado el proyecto es Flujos. Durante estos últimos meses alumnado y profesorado han trabajado sobre las sinergias entre las artes y el amor. El resultado, un espectáculo que ofrecerá una puesta en escena multidisciplinar a través de la música de ABBA.

En el musical participarán 150 alumnos y alumnas del Conservatorio de Calahorra, a partir de 8 años, y 15 profesores. Además, las familias también han participado en el montaje del espectáculo a través de talleres que han permitido desarrollar la escenografía, vestuario y maquillaje del musical.

El musical cuenta con la intervención de la Orquesta Elemental del Conservatorio de Calahorra, formada por 25 alumnos y alumnas, y el Coro de la asignatura de Lenguaje Musical, integrado por 100 estudiantes. Además, actuarán un alumno y una alumna como solistas.

El guion del musical, basado en la obra Romeo y Julieta de Shakespeare y en el personaje 'Donna' de Mamma Mía, es de Mario Galán quien asume también la dirección de escena, mientras que María Luisa López es la coordinadora del proyecto. La historia muestra dos visiones sobre el amor a través de la famosa historia de Romeo y Julieta. La obra combinará la dimensión romántica y trágica con una perspectiva libre y luminosa, con el objetivo de reflejar distintas formas de amor. La música de Abba, interpretada por las agrupaciones del Conservatorio, trasladarán al público a diferentes escenarios de esta historia atemporal.

Dentro de las actividades complementarias, alumnado, profesorado y familias participaron el pasado 13 de marzo en una excursión al musical 'Mamma Mía' en Santander.