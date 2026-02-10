Un total de 18 comercios logroñeses participan en la ruta 'Mujeres científicas en las Cien Tiendas'

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, y el presidente de la Asociación Paseo de las Cien Tiendas, Diego Ochoa, inauguran la ruta de comercios 'Mujeres científicas' - EUROPA PRESS

Un total de 18 comercios del centro de Logroño participan en la iniciativa 'Mujeres científicas en las Cien Tiendas', una ruta de escaparates en los que se exponen ilustraciones y biografías de 18 científicas de relieve internacional. La ruta, que podrá recorrerse hasta el próximo 28 de febrero, forma parte de la celebración del '11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia'.

La ruta de escaparates se enmarca en las actividades conmemorativas del '11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia' del programa Ciencia La Rioja, impulsado por Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta actividad cuenta, además, con el apoyo de la Librería Santos Ochoa y de la Asociación Paseo de las Cien Tiendas de Logroño.

Una iniciativa que han inaugurado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, y el presidente de la Asociación Paseo de las Cien Tiendas, Diego Ochoa.

Fonseca ha señalado que "es un verdadero placer que la ciencia salga a las calles, en concreto al comercio logroñés". "Es una actuación que lleva por el nombre 11F, el Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica, y qué mejor que celebrar la ciencia de la mano de la ciudadanía riojana y de los logroñeses y las logroñesas".

El vicerrector de Política Científica ha destacado que se trata de "dar la visibilidad a las mujeres, a las niñas y a las científicas, con esa idea de incentivar las vocaciones científicas y, por qué no, hacer la ciencia mucho más accesible a la ciudadanía".

Escobar, por su parte, ha señalado que la ruta "es una magnífica excusa para disfrutar de nuestro comercio y para poder apreciar el talento femenino que muchas veces ha pasado inadvertido pero que siempre ha estado ahí".

Además, el alcalde de Logroño ha aprovechado la ocasión para hacer "una pública, entusiasta y muy cordial invitación a todos los logroñeses a que la mejor manera de hacer ciudad, a que la mejor manera de crear empleo, de mantener la economía, es comprar en el comercio logroñés".

"VOLAR ALTO"

Ochoa, en sus declaraciones, ha destacado la importancia de la conmemoración por "esas niñas que soñaron con ser científicas, que rompieron techos de cristal, que a priori era una profesión negada para ellas, y que son las que hoy en día han abierto ese camino para todas esas niñas que ahora pueden volar alto, que ahora pueden convertirse en científicas".

Ante ello, el presidente de la Asociación Paseo de las Cien Tiendas ha apuntado que en los 18 comercios participantes "se pueden ver en los escaparates unas láminas con la historia de una científica". Para ello, en las tiendas hay unos códigos 'QR' con los que poder descargarse toda la información.

Las ilustraciones expuestas pertenecen al libro 'Científicas. Astrónomas, biólogas, ingenieras y muchas más que han hecho historia' (autores: Cristina Serret y colectivo Wuji House) y han sido cedidas por la Editorial Shackleton Books.

Están representadas, entre otras, Hipatia, Ada Lovelace, Florence Nightingale, Marie Curie, Maria Montesorri, Dian Fossey, Margaret Hamilton o Maryam Mirzakharni. Los comercios participantes son Librería 'Santos Ochoa', Maribel bolsos', Libreria 'Hijazo', 'Niña Bonita', 'Abrelosojos', 'Acuadros', 'Sutton', 'Juguettos', 'El Ángel', 'Tokio', 'Interfilm,-Carlos Senna', 'Isabella', Joyería 'Perlas', 'Parkinson Rioja', 'Distrito 3', 'Éclat Moda Mujer', 'La Piña de Oro' y Boutique 'Can Can'.