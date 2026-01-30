Un total de 42 bodegas de Rioja participan con Bodegas Familiares en 'Barcelona Wine Week' - BODEGAS FAMILIARES DE RIOJA

LOGROÑO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Familiares de Rioja (Independent Family Wineries) volverá a ser protagonista de Barcelona Wine Week, que se celebra del 2 al 4 de febrero próximo, con un amplio expositor propio de 250 metros, que cobijará a 42 pequeñas y medianas bodegas, mientras que otras ocho asociadas participan también en otros espacios propios y compartidos.

La feria referente del vino español ha preparado en esta edición una programación especial para destacar la importancia de las bodegas familiares bajo el lema 'El factor humano, un legado a preservar'.

Bodegas Familiares acude a la feria catalana tras el reciente éxito de la celebración en Bilbao del Salón Viñerones de Rioja, donde las bodegas de la asociación sorprendieron y convencieron con una propuesta basada en la diversidad de la región vitícola, desde zonas, variedades, estilos y vinos, y con la identidad municipal como seña de identidad.

Las bodegas familiares, agrupadas bajo una marca común que simboliza el compromiso con los municipios, el viñedo propio y con las raíces riojanas, presentarán ahora en Barcelona sus nuevas añadas y nuevas elaboraciones en una cita que se ha convertido en la feria monográfica del vino más importante de España.

Bodegas participantes; Abeica (Ábalos), Betolaza (Briones), Cantauri (Ábalos), Castillo de Mendoza (San Vicente de la Sonsierra), Fernández Eguíluz (Ábalos), Cupani (San Vicente de la Sonsierra ), Las Orcas ( Laguardia), Mentoste (Briñas), Ramírez de la Piscina (San Vicente de la Sonsierra), Solana de Ramírez (Ábalos), Tobelos (Briñas), Villota (Laguardia), Viña Ane (San Vicente de la Sonsierra), Viña Eguiluz (Ábalos), Zugober/Belezos (Lapuebla), Amézola de la Mora (Torremontalbo).

También Heredad Pangua Sodupe (San Asensio), Lecea (San Asensio), Mazuela (Cenicero), Perica (San Asensio), Vallemayor (Fuenmayor), Bagordi (Andosilla), Señorío de Librares (El Villar de Arnedo), Arizcuren (Quel), David Forcada (Rincón de Olivedo), Finca Vistahermosa (Ocón), Ortega Ezquerro (Tudelilla), Temerario (Aldeanueva), Finca de los Arandinos (Entrena), Hacienda Grimón (Ventas Blancas), Paco García (Murillo), Pastor (Entrena), Viña Ijalba (Logroño), Alvia (Ventosa), David Moreno (Badarán), Juan Carlos Sancha (Baños de río Tobía), Leza García (Uruñuela), Quiroga de Pablo (Azofra), Berta Valgañón (Cuzcurrita de río Tirón), Diez del Corral (Anguciana), Hermanos Hernáiz (Baños de Rioja) y Urbina (Cuzcurrita de río Tirón).

Estarán en la delegación agrupada de Bodegas Familiares de Rioja en el Pabellón, 1, Stand 355, calles C y D.