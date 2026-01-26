Un total de 520 nuevas becas OEI-UNIR potencian la formación de estudiantes iberoamericanos - UNIR

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han anunciado este lunes el lanzamiento de 520 becas académicas para maestrías oficiales y cursos de especialización dirigidos a docentes, una iniciativa que facilitará a estudiantes iberoamericanos el acceso a una educación superior en línea de alta calidad durante el periodo académico 2025-2026.

En este contexto, la sede de la OEI en Madrid acogió un acto en el que Mariano Jabonero, secretario general de la organización, y Rafael Puyol, presidente de UNIR, han suscrito un nuevo convenio de cooperación académica. El acuerdo refuerza una alianza interinstitucional consolidada y permitirá que los beneficiarios de las becas realicen programas formativos en línea impartidos por UNIR.

Mariano Jabonero ha agradecido la continuidad de este programa de becas, "una colaboración que, aunque nació en un momento trágico -en marzo de 2020, en medio de la pandemia- hoy es una apuesta institucional con impacto en el desarrollo de la digitalización de la educación superior de la región. Así, ha crecido de manera muy sustancial, gracias a la virtualidad; en una región como América Latina, es uno de los mejores vértices de desarrollo y que genera transformaciones más profundas", ha subrayado.

De igual manera, Rafael Puyol ha expresado "un doble sentimiento de satisfacción y gratitud por la colaboración entre las dos instituciones, no solo por las becas, sino por la colaboración en otros escenarios, como seminarios o cursos, para potenciar la educación superior de una forma eficaz en América Latina".

Asimismo, Puyol manifestó que "estas becas son una prueba más de la apuesta por la calidad y del ADN social de UNIR, para que, de la mano con OEI, lleguen a muchos estudiantes de América Latina y los resultados finales sean muy satisfactorios. No obstante, está próximo alcanzar en los próximos años los 60 millones de estudiantes en la región y no todo podrá ser presencial; de ahí que la educación en línea será fundamental y debe ser de calidad".

También participaron en el acto Ana Capilla, directora general de Educación Superior y Ciencia de la OEI, y Javier Galiana, director ejecutivo de UNIR.

PLAN DE BECAS PARA MAESTRÍAS Y CURSOS ESPECIALIZADOS

En la presentación de la convocatoria, Ana Capilla ha subrayado: "El compromiso de ambas instituciones con este programa está ya consolidado en la región, lo que se evidencia en el incremento una vez más de la oferta de becas, y con programas de posgrado de calidad y demanda real en el mercado. En posgrado, la matrícula está en torno a un 7%, y con ello es difícil avanzar en la productividad de la región, que lleva estancada hace décadas".

Por otro lado, Javier Galiana ha animado "a impulsar y mejorar la educación superior, así como contribuir activamente en el desarrollo de los territorios en los que están los beneficiarios de estas becas".

El nuevo plan de 520 becas académicas para estudiar en las aulas virtuales de UNIR -gestionadas por la OEI en su calidad de entidad patrocinadora- se articula en dos bloques formativos diferenciados y establece una serie de requisitos básicos para la postulación a partir del 27 de enero 2026.

Un primer apartado se refiere a 20 becas para maestrías oficiales que cubren el 60% del costo total de matrícula, aplicables a 30 programas de las áreas de Educación y Ciencias. La duración de todos estos posgrados será de un año académico. El plazo para postular a las becas concluye el 16 de marzo 2026 (dependiendo del programa).

Por otro lado, y dentro del segundo bloque de ayudas académicas, UNIR ha anunciado que pone a disposición de la OEI una convocatoria de 500 becas totales del 100% para docentes y personal universitario. Estas serán repartidas de forma equitativa para el acceso de sus beneficiarios a cinco cursos de especialización:

100 becas - Curso Internacional de Competencias Docentes y Diseño de Materiales Didácticos para la Educación en Línea (125 horas).

100 becas - Curso de Inteligencia Artificial Generativa Aplicada a la Educación (150 h).

100 becas - Curso de Liderazgo y Gestión de Equipos (125 horas).

100 becas - Curso de Educación Inclusiva (150 horas).

100 becas - Curso de Innovación Educativa (150 horas).

Podrán ser considerados como postulantes a la beca de estos cursos de especialización docentes, psicólogos, directores y profesionales del ámbito educativo o relacionado.

BENEFICIARIOS IBEROAMERICANOS

En ambos casos, las ayudas están vinculadas a titulaciones que se cursarán en modalidad virtual y en español, para alumnos con nacionalidad o residentes en los estados miembros de América Latina de la OEI.

Para aspirar a ellas, los potenciales beneficiarios deberán haber finalizado el proceso de admisión en el programa de estudios de cualquiera de las instituciones seleccionadas, asimismo no haber recibido otra beca de la OEI o de UNIR en el mismo nivel de estudios propuesto en esta convocatoria, entre otras condiciones.

Representantes de UNIR y de la OEI conformarán un Comité Especializado para la selección de los becados. Para obtener información detallada sobre el perfil requerido para cada programa de estudios, los interesados pueden visitar https://www.unir.net/.

Asimismo, los resultados del proceso de evaluación y selección de las becas serán publicados en la web de la OEI: https://oei.int/.

La nueva edición de becas OEI-UNIR potencia el objetivo de apoyar a los estudiantes iberoamericanos para que puedan ampliar sus estudios universitarios. Además, ambas entidades fortalecen su cooperación en la construcción de un espacio común de educación superior e investigación en Iberoamérica.