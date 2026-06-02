El trabajo autónomo suma más de un centenar de nuevos afiliados/as en mayo y consolida un cambio de modelo en La Rioja

Archivo - Trabajador, trabajando, camarero, bar, autónomo, consumo, alcohol, cafetería, precios, IPC, empleo, paro, parados, hostelería, bebida, caña, cerveza (Foto de recurso). - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la Comunidad de La Rioja alcanzó en mayo los 24.414, tras sumar 101 nuevos trabajadores autónomos respecto al mes anterior. En términos interanuales, el RETA riojano registra 168 afiliados menos que en mayo de 2025.

Diferenciando el crecimiento por sectores de actividad, Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas lideran el aumento mensual con 19 nuevos afiliados, seguido por la Hostelería, con 16 afiliados/as más. Aunque el crecimiento registrado en mayo alcanza a la práctica totalidad de los sectores económicos, impulsado en parte por factores estacionales asociados al aumento de la actividad económica, la evolución de los primeros meses del año refleja una tendencia estructural más relevante.

Las actividades inmobiliarias, hostelería y transportes incorporan más de 200 autónomos desde enero y concentran gran parte del crecimiento del RETA riojano, consolidando un modelo de trabajo autónomo cada vez más vinculado a actividades de alto valor añadido y elevada cualificación. UPTA considera que los datos de mayo son muy positivos porque muestran crecimiento en todos los sectores económicos. Sin embargo, más allá del efecto estacional que impulsa actividades como el comercio, la hostelería o la construcción, se observa una tendencia mucho más importante: el crecimiento sostenido de las actividades profesionales, educativas y sanitarias. "Ese es el verdadero cambio de modelo que está experimentando el trabajo autónomo en La Rioja y en España", asegura.