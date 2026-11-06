Trabajo y Salud Laboral impulsa dos actividades formativas para reforzar la seguridad en los trabajos con andamios

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, ha organizado dos actividades formativas dirigidas a mejorar la seguridad en los trabajos con andamios y reforzar la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.

Una de ellas, celebrada hoy, día 6, se ha desarrollada en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) y en sus instalaciones. El taller 'Andamios. Aspectos legales. Requisitos y obligaciones de los andamios en materia de prevención de riesgos laborales' ha abordado los requisitos normativos y las obligaciones en materia de seguridad durante las operaciones de montaje, utilización y desmontaje de andamios, prestando especial atención a las disposiciones recogidas en el Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

La formación ha estado dirigida a profesionales del ámbito de la prevención de riesgos laborales y de la construcción, como personal técnico de prevención, coordinadores de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, jefes y encargados de obra y recursos preventivos, y alumnado de ciclos formativos de la familia profesional de Edificación y Obra Civil.

Para favorecer el aprendizaje y facilitar la comprensión de los contenidos, la parte teórica se ha desarrollado en dos grupos. La formación se ha completado con el análisis de ejemplos prácticos sobre los procedimientos de montaje, utilización y desmontaje, con el objetivo de acercar los contenidos normativos a la realidad de las obras y facilitar su aplicación en el entorno laboral.

En esta misma línea, las instalaciones de RISER (polígono industrial La Granja) albergarán el próximo lunes, 9 de noviembre, el curso teórico-práctico 'Montaje y desmontaje de andamios'. Esta segunda actividad está orientada a proporcionar conocimientos técnicos y prácticos para trabajar de forma segura con sistemas de andamios tubulares modulares multidireccionales.

La formación permitirá conocer las características de estos sistemas, comprender los aspectos fundamentales de los manuales y planes de montaje, desmontaje o transformación, e identificar las medidas preventivas necesarias frente a riesgos como las caídas de personas y materiales o las condiciones meteorológicas adversas. El programa incluye una parte teórica, en la que se abordarán los tipos y características de los andamios, los procesos de montaje y desmontaje, las medidas de seguridad durante estas operaciones y los medios de protección auxiliares.

La parte práctica permitirá a los participantes realizar el replanteo de un andamio de pequeñas dimensiones, llevar a cabo su montaje y practicar las operaciones de desmontaje y almacenamiento.

Con estas dos actividades, la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral refuerza su apuesta por la formación y la sensibilización en materia preventiva, promoviendo el conocimiento de la normativa y la aplicación de procedimientos de trabajo seguros para reducir los riesgos asociados al uso de andamios en las obras de construcción.

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ANDAMIOS CERTIFICADOS

Estas actuaciones formativas se enmarcan en las iniciativas impulsadas por la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral para mejorar las condiciones de seguridad en el sector de la construcción. En este ámbito, ha promovido, a través de la ADER, una línea de subvenciones destinada a la adquisición de sistemas de andamio tubular certificados conforme a las normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811.

El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria permanece abierto hasta el 12 de febrero de 2027, a las 14,00 horas.

Con estas iniciativas, se busca favorecer tanto la capacitación de los profesionales como la incorporación de equipos que cumplan los requisitos técnicos de seguridad, contribuyendo a la prevención de accidentes y a la mejora de las condiciones de trabajo en las obras de construcción.