Trabajos para reparar tres roturas de tuberías de agua en Plaza Maestro Lope y calles Beatos Mena y Navarrete y Cigüeña

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Aguas del Ayuntamiento de Logroño trabaja desde la última hora de la tarde de ayer y esta madrugada en la reparación de tres roturas por sobrepresión de en tuberías de fibrocemento que se han producido esta madrugada en la calle Beatos Mena y Navarrete (tramo comprendido entre Madre de Dios y San José de Calasanz) y Cigüeña (entre San Millán y Beatos Mena y Navarrete).

Las roturas y las primeras actuaciones de atención de urgencia de servicio de aguas se han producido desde la última hora de la tarde de ayer hasta la primera hora desde esta mañana.

Los técnicos municipales han establecido varios puntos de agua provisional en la zona para el suministro de agua a los vecinos afectados y se espera que el servicio esté restablecido por completo a primera hora de la tarde.

Estas averías afectan a un total de 139 viviendas, de las que 47 se encuentran en la calle Beatos Mena y Navarrete (números 25, 27, 29 y 31); 32 en la plaza Maestro Lope (números 1, 2, 3 y 4); y 60 en la calle Cigüeña (del número 19 al 21, del 23 al 25 y el 27).

Se estima que las roturas se deben a los cambios de presión derivados de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Beatos Mena y Navarrete, en el tramo entre Cigüeña y San José de Calasanz, que comenzaron este mes.

Una vez solucionadas las averías y con el servicio de nuevo en funcionamiento, a lo largo de la semana se realizará un estudio del alcance de las roturas de estas canalizaciones para continuar con las obras mencionadas.

El Ayuntamiento de Logroño pide disculpas a los vecinos y establecimientos de las zonas afectadas por las molestias ocasionadas.