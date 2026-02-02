Tráfico y Tributos se coordinan para simplificar el trámite de donación o herencia de un vehículo

El director general de Tributos en funciones, Jesús Ángel Garrido, y la jefa provincial de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga, presentan el nuevo sistema de interconexión en tiempo real - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico en La Rioja y la Dirección de Tributos del Gobierno regional se han coordinado para simplificar el trámite de donación, o herencia, de un vehículo.

La jefa provincial de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga, en rueda de prensa junto al director general de Tributos, Jesus Ángel Garrido, ha dado a conocer un trámite para "ayudar" al ciudadano a la hora de cambiar la titularidad de un vehículo objeto de donación o herencia.

A partir de ahora, ha explicado, cuando un ciudadano quiera transferir un vehículo, y sea por objeto de una herencia o de una donación, ya no hace falta acudir a Tráfico con el papel que justifique el pago a Hacienda del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Y es que la información habrá llegado telemáticamente, y de forma automática, a Tráfico desde la Dirección General de Hacienda del Gobierno de La Rioja.

Por eso, directamente, una vez liquidado el impuesto, el ciudadano puede directamente, bien por registro electrónico, bien con cita previa, ultimar el trámite, sin necesidad de pedir el papel que lo justifica y luego acudir con él.

Garrido, que ha estimado que puedan beneficiarse de esta medida unos 4.000 riojanos cada año, ha puesto el acento en el hecho de que La Rioja es la primera comunidad autónoma en poner en marcha este servicio.

Por eso, ha especificado Zúñiga, en el caso de que un ciudadano tenga que liquidar ese impuesto en otra comunidad autónoma que no sea La Rioja no va a llegar telemáticamente la información del pago ya que es un acuerdo exclusivo entre Tráfico y el Gobierno de La Rioja.