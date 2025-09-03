Se tramita un expediente de contratación en origen de 40 trabajadores senegaleses para la campaña de fruta en Alfaro - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

Un procedimiento no solicitado en La Rioja desde hace dos décadas

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Flujos Migratorios de La Rioja ha informado esta mañana que, por primera vez, desde hace aproximadamente dos décadas en el sector agrícola, se ha tramitado un expediente de contratación en origen. En concreto, en una empresa ubicada en Alfaro para la campaña de fruta.

Tras incluir la empresa una oferta de trabajo para 50 personas en la Oficina de Empleo y diez personas aceptar el mismo, procedió a los trámites necesarios para la contratación en origen en Senegal de los 40 restantes. La incorporación se produjo a mediados de junio y estarán trabajando hasta el 30 septiembre.

Se trata de un contingente estable y no circular, es decir, solo tienen permitido trabajar en esta empresa, quien se encarga de asumir los gastos de viaje y el alojamiento.

De esta forma, tras llevarse a cabo los trámites necesarios para hacer posible este primer procedimiento inicial para realizar el llamamiento de estas personas para su contratación en origen, en próximas campañas se facilita que estos mismos trabajadores puedan retornar a trabajar con la misma empresa, que ha manifestado su interés de que puedan ser contratados durante cuatro campañas.

Los miembros de la Comisión han agradecido la información recibida sobre la contratación de contingentes porque la contratación de mano de obra en campañas agrícolas es cada vez más complicada.

Durante la reunión de la Comisión de Flujos Migratorios, se ha manifestado que se continuará con la experiencia piloto que se implantó en la anterior campaña para controlar las suplantaciones de identidad.

En 2024, por primera vez acudieron en un mismo operativo Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, Policía Nacional y Guardia Civil con sistemas informáticos que permitieron comprobar in situ tanto las identidades como las altas en Seguridad Social, facilitando que se procediera de inmediato a actuar en los casos detectados como no regulares.

MIEMBROS ASISTENTES DE LA COMISIÓN

La Comisión de Flujos Migratorios celebrada esta mañana ha estado presidida por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda.

A la misma han asistido, por parte del Ejecutivo central, representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), SEPE, Trabajo e Inmigración, Seguridad Social y Agricultura.

También ha participado el Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, sindicatos agrarios, FER, Asociación de Bodegas Familiares, Federación Riojana de Municipios y entidades sociales.