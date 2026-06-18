La transformación del 'Arco de San Bernabé' en un gran traje regional de serrana abre una nueva edición de 'Concéntrico'

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

'La Serrana de San Bernabé -intervención que la arquitecta italiana Matilde Cassani -, un gran traje regional que envuelve 'El Arco de San Bernabé', en la calle Portales, ha servido como lugar escogido para inaugurar la duodécima edición de 'Concéntrico', que se desarolla en Logroño hasta el 23 de junio, a través de 22 montajes, y la la participación de más de 200 arquitectos de 20 países.

Al acto, que ha concluido con la interpretación de una jota desde el balcón del IER, además de varios de los participantes, han asistido el

presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor; Icíar Tobías, representante del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, Ángel Carrero; y Javier Peña, director de Concéntrico.

Capellán ha puesto en valor este festival que logra que "Logroño y La Rioja se proyecte a nivel internacional, en algo tan importante como es el papel de la arquitectura en la intervención urbana, en la creación de espacios públicos y en la construcción de comunidad".

El presidente riojano ha apuntado que "igual que esos círculos concéntricos, cada día se expande, cada día se enriquece, cada día crece y sigue siendo una aportación a la arquitectura mundial, porque si algo ha transformado el mundo en los últimos 200 años es la urbanización de los espacios".

Capellán ha señalado que "va a venido a la cabeza el pedagogo italiano, Francesco Tonucci, que ayudó a pensar la ciudad con ojos de niños". Todo ello, porque "los adultos, por desgracia, hemos perdido con las premuras del tiempo, y transitando de un sitio a otro sin ver, sin mirar, mientras que los niños no han perdido esa capacidad", por lo que ha invitado "a mirar la ciudad con ojos de niños

"AJUSTARSE A LA ESCALA HUMANA"

Antes, el alcalde de Logroño ha tenido un recuerdo al lugar escogido para la inauguración, el arco de San Bernabé, porque "hace unos días se oficiaban algo muy tradicional en nuestra ciudad, como son los banderazos de la fiesta de San Bernadé; y ahora esto cobra otra dimensión con 'Concéntrico'".

Ha destacado que el festival "a modo de laboratorio urbano nos sitúa como una de las privilegiadas plataformas para entender la verdadera dimensión del urbanismo y de la arquitectura". Cuestión que ha señalado pivota en tres ejes, el primero, con el urbanismo, en el que las intervenciones en el espacio público tienen que ajustarse a la principal escala, que es la escala humana".

"La escala humana significa que cualquiera de las intervenciones tiene que tener su sentido en hacer mejor y más saludable la vida de quienes habitan o habitamos en la ciudad, ya que los protagonistas son las personas, son los vecinos", ha añadido Escobar.

El segundo eje, ha apuntado "es la idea de convivencia", por el que "todas las intervenciones tienen que ser un abrazo figurado para que todo el mundo esté a gusto en la ciudad", mientras que el tercero, ha subrayado que "'Concéntrico' es un laboratorio no solo de arquitectura, sino también de buena cultura".

"ARQUITECTURA COMO SERVICIO PÚBLICO"

El decano del COAR ha apuntado que "muchos se preguntan como un pequeño colectivo, pequeño, apenas somos 290 arquitectos en La Rioja puede impulsar un evento de alcance internacional, y la respuesta está clara, sobre todo, cuando la arquitectura se entiende como servicio público".

"No somos técnicos, somos responsables del escenario donde transcurre la vida de las personas, somos arquitectos", ha añadido Carrero, quien ha puesto en valor que "las calles nos hablan, nos cuentan cosas distintas según la hora del día o si vamos en vehículo o andando, pero la única forma de escucharlas es con los pies; y los pasos suenan diferentes en adoquines, baldosas, asfalto, granito o parques".

"DAR A CONOCER LOS VALORES DE LA ARQUITECTURA"

Ha representado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Iciar Tobías, que ha asegurado que "la arquitectura es mucho más que la construcción de edificios, es la base sobre la que se asienta nuestra vida cotidiana, los espacios que habitamos y en los que trabajamos o simplemente por los que paseábamos".

Por ello, ha apuntado que "desde el Ministerio consideramos fundamental acercar la arquitectura a la ciudadanía". De hecho, ha destacado que "uno de nuestros programas principales es la difusión de la arquitectura, cuyo objetivo es dar a conocer los valores que encarna esta disciplina y su potencial transformador para mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar de todos".

SEIS DÍAS DE FESTIVAL

Durante estos próximos seis días la calle se transforma en un lugar de aprendizaje, en un gran laboratorio de arquitectura, diseño y experimentación urbana con más de veinte intervenciones repartidas por plazas, solares, calles, puentes y espacios emblemáticos de la capital riojana que permiten pensar en las ciudades que tenemos y en las ciudades que queremos.

En esta edición Concéntrico da un giro hacia prácticas más colectivas, festivas y performativas en el espacio público. La programación gira en torno a tres ejes temáticos: Identidad y Ficción, que explora narrativas y representaciones del espacio urbano; Ecologías Urbanas, centrada en las relaciones entre ciudad, naturaleza y sostenibilidad; y Ephemeral Agents, dedicada al papel de las intervenciones temporales como catalizadores de transformación en el espacio público.

Entre las novedades de esta temporada destaca la primera Concéntrico Distigmo Summer School, vinculada al foco especial que esta edición dedica a Suiza y que abre un espacio de trabajo y aprendizaje en torno a nuevas formas de pensar y construir el espacio público. La Concéntrico Summer School se presentará hoy jueves a las 21 horas en el Patio del COAR, un encuentro abierto al público que reunirá a participantes, profesores e invitados internacionales para presentar este nuevo programa de formación e intercambio vinculado al festival.

Por otro lado, cabe destacar la asistencia de medios de comunicación nacionales e internacionales como Wallpaper, Interni, CASA Living Korea, Designboom , Il Corriere della Sera, STIRworld, DesignWanted, WeArch, Artribune , Interior Design Magazine, ArchDaily, DIVA Magazine, Capital, Voyage, Malatinta, ABC Cultural, El País, La Vanguardia, Fuera de Serie, Radio Nacional de España, Diseño Interior, AD España, Teresa Herrero Living, Diariodesign, Tectónica, Yorokobu, Interiores, Conarquitectura, MANERA Magazine, ROOM o Interempresas.

Concéntrico está organizado por la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja y Javier Peña Ibáñez, fundador de la iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Cuenta con Garnica y Bodegas LAN como colaboradores principales.

El proyecto suma el apoyo de más de 30 instituciones y entidades como Ministerio de Cultura, Goethe-Institut, Instituto Iberoamericano de Finlandia, Institut français, Wallonie-Bruxelles Architectures, Embajada de Países Bajos, Istituto Italiano di Cultura, Instituto Rumano de Cultura, Instituto Polaco de Cultura, British Council, Embajada de Suiza para España y Andorra, Foro Cultural de Austria, Cortizo, Consejo Superior de Arquitectos de España, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Fundación Arquia, Instituto Cervantes, Universidad de Nebrija, Cesuga Centro Universitario, Fundación Daniel & Nina Carasso, Norman Foster Institute, Ayuntamiento de Madrid o Esdir.