Transportes adjudica por 10,3 millones un contrato para la conservación y explotación de carreteras en La Rioja - MINISTERIO DE TRANSPORTE

LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 10,3 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de La Rioja.

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años más y otra adicional de un máximo de nueve meses. La adjudicación del contrato, previamente licitado, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, y se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, garantizando unas condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y servicio a la ciudadanía.

Asimismo, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Los trabajos previstos en el contrato están destinados al mantenimiento y conservación de 150,224 km de carreteras del sector nº 2 de La Rioja.

Las carreteras y vías de servicio incluidas son las siguientes:

N-111, a lo largo de cerca de 70 km entre el túnel de Piqueras en el límite provincial con Soria (km 263) y Logroño (km 324).

N-113, cerca de Alfaro, entre los km 78,840 y 82,340. N-232, entre el límite con Navarra (km 330) y el entorno noroeste de Alfaro, km 399.

N-232A, entre los km 399 y 402 en Logroño.

Junto a las carreteras mencionadas, también será objeto del contrato la reparación del viaducto de la Cañada Ancha, situado en la N-111, en el km 272,300, en Lumbreras.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los Contratos de Conservación y Explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado, incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono. Esto implica que las empresas deben incorporar en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos. Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o mediante otras alternativas previstas en la normativa aplicable.

Con ello, se persigue contribuir a la reducción de las 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Esta línea de actuación refuerza, además, la contribución del Ministerio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular al ODS 9, sobre infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; al ODS 11, sobre sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles; al ODS 8, sobre crecimiento económico y empleo; y al ODS 7, sobre eficiencia energética.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de las carreteras y de la red, y optimizar los recursos públicos.

A través de estos contratos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, con el objetivo de que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones posibles de circulación y seguridad. Se incluyen actuaciones como la gestión de la información sobre el estado de la carretera y la programación de actuaciones, la ayuda a la explotación, los estudios de seguridad vial y el mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.