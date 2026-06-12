Transportes avanza en la ejecución del nudo de conexión de la AP-68 con la N-111 en Lardero - DELEGACIÓN DEL GOIBERNO RIOJANO

LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de mejora de la autovía A-68, en el tramo Arrúbal-Navarrete, en La Rioja. La actuación en su conjunto cuenta con un presupuesto de 155 millones de euros (IVA incluido). En esta ocasión, los trabajos consistirán en la conexión definitiva de los lados norte y sur de la nueva glorieta con la actual N-111, mediante la unión de las dos semiglorietas ya construidas a ambos lados de la carretera a través de las nuevas estructuras ejecutadas sobre la autopista AP-68.

Por este motivo, desde el 15 de junio se procederá a completar el anillo de la nueva glorieta superior sobre la AP-68, entroncándola con los carriles de la N-111 habilitando itinerarios alternativos al tráfico. La duración prevista de los trabajos será de 15 días.

Los trabajos de conexión se desarrollarán en cuatro fases, con sus correspondientes afectaciones al tráfico:

Fase 1. Trabajos previos En esta fase se realizarán trabajos para preparar las actuaciones correspondientes a la fase 2, que se ejecutarán sin necesidad de desvíos de tráfico. Únicamente se prevén afecciones puntuales mediante la regulación del paso alternativo en la zona sur de la glorieta.

Fase 2. Ejecución del entronque de la glorieta con la N-111 en el lado sur, 15 y 16 de junio. Los trabajos consistirán en la extensión de las capas de mezcla bituminosa necesarias para conectar las dos semiglorietas por el lado sur. Será necesario mantener libre de tráfico la zona de actuación entre las 20,00 horas del 15 de junio y las 06,30 horas del 16 de junio. Se cortará al tráfico la N-111 entre los km 318 y 322, estableciéndose como itinerario alternativo debidamente señalizado, la Avenida de Madrid.

Fase 3. Ejecución del entronque de la glorieta con la N-111 en el lado norte, carril sentido Logroño, 16 al 22 de junio Los trabajos consistirán en la extensión de zahorras y mezclas bituminosas para completar el entronque del lado norte de la glorieta con el carril sentido Logroño de la N-111. El tráfico con sentido Soria será desviado a través de la salida hacia el Centro Penitenciario desde la N-111, por donde continuará a través de los ramales ejecutados en fases anteriores de la obra, que conducen hasta la glorieta, atravesando esta por su lado oeste, a través de la semiglorieta oeste. Por su parte, el tráfico con sentido Logroño se mantendrá por el trazado actual de la N-111, con una ligera desviación hacia el carril sentido Soria.

Fase 4. Ejecución del entronque de la glorieta con la N-111 en el lado norte,carril sentido Soria (22 al 30 de junio) Los trabajos consistirán en la extensión de zahorras y mezclas bituminosas para completar el entronque del carril sentido Soria de la N-111 con la glorieta. El tráfico con sentido Soria continuará circulando por la semiglorieta oeste ya conectada, con el mismo desvío que en la fase anterior, mientras que el tráfico con sentido Logroño será canalizado a través de la semiglorieta opuesta, la semiglorieta este, conectada en la fase anterior. Apertura de la glorieta Una vez completadas las conexiones de la glorieta con la N-111 en los lados norte y sur, el tráfico pasará a circular de forma definitiva por la nueva glorieta, previsiblemente a partir del 30 de junio.

La conexión de la glorieta con la N-111 permitirá avanzar en la ejecución completa del enlace de Lardero. Las principales actuaciones posteriores en dicho enlace serán la demolición de la estructura de la N-111 sobre la AP-68 que actualmente cruza la glorieta, los trabajos de movimiento de tierras, la ejecución de las conexiones de drenaje y la instalación del sistema de iluminación.