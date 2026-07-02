Transportes avanza en los trabajos de mejora del Túnel de Piqueras en la N-111 entre Soria y La Rioja - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en las obras para la actualización y renovación de las instalaciones del túnel de Piqueras, situado entre los km 261,4 y 263,8 de la carretera N-111, entre las comunidades autónomas de Castilla y León, en la provincia de Soria, y La Rioja.

Durante este periodo, se van a llevar a cabo los trabajos de limpieza del túnel, ajuste y orientación de cámaras para la actualización del sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI), además de la inspección y reparación de los sistemas de ventilación, iluminación, paneles de mensaje variable y CCTV.

Por ello, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde el lunes 6 hasta el jueves 9 de julio, de 8 a 20 horas, se cerrará el túnel de Piqueras al tráfico. Durante las horas nocturnas, el túnel permanecerá abierto a la circulación.

Se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, a través de la N-111A, que discurre por el puerto de Piqueras, entre los km 260,2 y 271.