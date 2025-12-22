Transportes licita la mejora de la eficiencia energética para la iluminación de la N-111 a su paso por Logroño - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LOGROÑO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 469.652 euros (IVA incluido) los trabajos para la mejora de la eficiencia energética en la instalación de iluminación a cielo abierto de la N-111, entre los km 322,2 y 324,112, en el vial de acceso a Logroño, a partir de la salida desde la LO-20 en dirección Soria.

Se ejecutará un nuevo sistema de alumbrado vial mediante el uso de tecnología LED y la renovación de cuadros y circuitos eléctricos de alimentación de alumbrado, canalización de distribución de circuitos de alumbrado y adaptación de los cuadros eléctricos de baja tensión, junto con la obra civil complementaria.

Con ello, se recupera la iluminación para mejorar la seguridad vial de este tramo y reducir un 50 por ciento el consumo energético de la instalación existente, una vez se ponga en servicio. Esta actuación se alínea con las directrices de la Estrategia de Eficiencia Energética de la Red de Carreteras del Estado.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN

El tramo dispone de un tronco principal con una sección troncal de 2 carriles por sentido separados por una mediana y, a continuación, una sección de 2 o 3 carriles con enlaces que dan acceso a la AP-68.

El alumbrado existente se alimenta y controla desde un cuadro de mando, CM-1, situado en un punto medio del tramo objeto de la actuación, que cuenta con luminarias de tecnología VSAP con regulación de flujo como única medida de eficiencia energética.

Por la geometría del tramo y la disposición de los puntos de luz, se distinguen el tronco principal de la carretera y distintas secciones de su enlace con la autopista AP-68.

Para la renovación del sistema de alumbrado se ha proyectado el diseño de una instalación de alumbrado inteligente mediante el uso de la tecnología LED, actuando sobre las siguientes instalaciones:

Sistema de Alumbrado Vial.

Cuadros y circuitos eléctricos de alimentación de alumbrado.

Canalización de distribución de circuitos de alumbrado.

Adaptación de los Cuadros eléctricos de baja tensión

El Ministerio trabaja para mejorar las carreteras en La Rioja y, en este sentido, recientemente ha licitado por 13,7 millones de euros un contrato para conservar 150 kilómetros en esta Comunidad, al tiempo que avanza en las obras del tramo entre Arrúbal y Navarrete de la A-68, con una inversión de más de 157 millones de euros.