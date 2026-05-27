Transportes licita la redacción del proyecto del nuevo enlace de la AP-68 con la N-232 en Aldeanueva de Ebro (La Rioja) - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 718.908,44 euros (IVA incluido) un contrato de servicios para la redacción del proyecto de mejora de la conectividad en La Rioja Baja mediante el enlace de la AP-68 con la N-232, en el término municipal de Aldeanueva del Ebro, en La Rioja. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El nuevo enlace se situará en el kilómetro 186,2 de la autopista, que se conectará con la N-232, en torno al kilómetro 351,6, mediante la carretera autonómica LR-384.

Esta actuación, para la que se estima inicialmente un presupuesto de 11,2 millones de euros, nace de la necesidad de mejorar la conectividad de la AP-68 con el resto de la red viaria, añadiendo una nueva conexión que reduzca la distancia de 27,6 km entre los dos enlaces actualmente existentes en la zona en Corella/Alfaro y Calahorra.

Además, en este contexto de mejora de la funcionalidad de la AP-68 tras su liberalización, se está redactando el proyecto para mejorar el enlace entre la AP-68 y la N-232 en Calahorra.