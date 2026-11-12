Transportes pone en servicio cuatro nuevos enlaces en la Ronda Sur de Logroño (A-68) - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de la Ronda Sur de Logroño (autovía A-68) en el tramo entre Arrúbal y Navarrete, que cuentan con un presupuesto global de 156 millones de euros (IVA incluido).

Coincidiendo con la liberación de la autopista AP-68, hoy se han puesto en funcionamiento los enlaces de Arrúbal, Villamediana y A-12/Fuenmayor, además de la conexión de este último con la AP-68 a través de un tramo de A-68 de nuevo trazado (Conexión 2).

Las obras de la "Autovía A-68. Tramo: Arrúbal-Navarrete" discurren a lo largo de 29,2 km por los términos municipales de Murillo de Río Leza, Agoncillo, Arrúbal, Logroño, Villamediana de Iregua, Lardero, Navarrete y Fuenmayor.

Los primeros 24,6 km transcurren coincidentes con el eje de la actual AP-68, hasta su km 123. En este punto, se inicia la confluencia/bifurcación con un tramo de autovía A-68 de 4,6 km de nuevo trazado en dirección oeste que finaliza en el enlace A-12/Fuenmayor, compuesto por 13 ramales para resolver la conexión con la N-232 en dirección Fuenmayor, la N-120 de acceso a Navarrete y las autovías LO-20 y A-12 en las inmediaciones del municipio de Fuenmayor.

El semienlace de Arrúbal se ubica en el km 146,7 de la AP-68, y conecta la autopista con las carreteras N-232 y LR-459, de acceso al núcleo urbano de Arrúbal y al Polígono de El Sequero, el mayor polígono industrial de La Rioja.

Por su parte, el enlace de Villamediana se localiza en el km 131,3 de la AP-68, y conecta con la carretera LR-250, el acceso Este a Logroño desde los municipios de Villamediana de Iregua, Alberite y Ribafrecha, y el vial de conexión con el Hospital San Pedro.

Este enlace se ha proyectado con tipología de diamante con pesas, aprovechando el paso superior existente sobre la actual AP-68. Además, ha sido necesario reponer la carretera LR-250 por interferir con los ramales del enlace, en una longitud de 473,9 m, con un desdoblamiento del tramo comprendido entre la glorieta de acceso al polígono industrial Puente Madre y la glorieta 1 del enlace.

Finalmente, se han repuesto los caminos para mantener la permeabilidad transversal existente y posibilitar nuevos accesos en los nuevos tramos de tronco de autovía.