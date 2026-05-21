Trasladada al San Pedro una mujer de 75 años atropellada este mañana en Arnedo

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 75 años ha tenido que ser trasladada esta mañana al Hospital San Pedro de Logroño, tras ser atropellada en la localidad de Arnedo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 8,23 horas de este jueves, se ha recibido una llamada en el Centro Coordinador de Emergencias, que ha informado del atropello por un turismo a una mujer, en la calle Avenida del Cidacos número 11, del término municipal de Arnedo.

Desde SOS Rioja se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender a la herida.

Se trata de una mujer de 75 años y vecina de Arnedo que, tras ser atendida en el lugar, ha tenido que ser evacuada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.