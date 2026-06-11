Trasladada al San Pedro una mujer rescatada de madrugada tras precipitarse al río Ebro en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras ser rescatada, a la 01,14 horas tras precipitarse al río Ebro, a la altura del Puente de Piedra en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado al aviso de la caída de la mujer al río Ebro, donde se encontraba flotando. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local y Nacional.

Tras la intervención, Bomberos han informado que la mujer ha sido rescatada a la altura del Tanatorio Mémora y posteriormente ha sido trasladada al Hospital San Pedro.