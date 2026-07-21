Trasladado en helicópero al hospital de Logroño tras sufrir un accidente laboral al caer de un primer piso en Calahorra

Archivo - Helicóptero Galeno para emergencias sanitarias en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente laboral al caer de un primer piso en Calahorra (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el accidente laboral se ha producido sobre las 17,50 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se informa a las Fuerzas de Seguridad.

Como consecuencia del accidente, el paciente ha sido evacuado inicialmente en ambulancia al Hospital de Calahorra y, posteriormente, en helicóptero sanitario con el equipo médico a bordo, al hospital Universitario de San Pedro de Logroño.