Trasladado al Hospital de Calahorra por salirse de la vía y chocar contra un árbol

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente de tráfico, a las 06,40 horas, al salirse de la vía y colisionar su turismo contra un árbol, en la prolongación de la carretera de Zaragoza de la localidad de Calahorra, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a Bomberos del CEIS, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Guardia Civil y Policía Local.