Trasladado al Hospital Los Manzanos un motorista de 40 años tras colisionar con un turismo

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LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 40 años ha sido trasladado, en la mañana de hoy, al Hospital Viamed Los Manzanos tras colisionar con un turismo en la calle Duques de Nájera de Logroño.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 11:44 horas Policía Local de Logroño ha informado al Centro de Emergencias de la colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Duques de Nájera, número 49, en la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

El motorista, un hombre de 40 años, ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos.