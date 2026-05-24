Trasladado al San Pedro un hombre de 77 años al caer de su moto en Alberite

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado esta mañana al Hospital San Pedro de Logroño, tras sufrir una caída con su motocicleta en el término municipal de Alberite, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,58 horas de este domingo, varios particulares han informado a SOS Rioja de la caída de un motorista en la calle Avenida de Navarra de Alberite.

Desde el Centro de Coordinación Operativa se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia de la caída, el motorista, un hombre de 77 años, ha resultado herido y ha terminado siendo evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.