Trasladan al San Pedro a dos hombres por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda de Gonzalo de Berceo

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 59 y 83 años, han sido trasladados al hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda situada en la Avenida Gonzalo de Berceo, número 44, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso se ha producido sobre las 04,25 horas de esta pasada madrugada y tras informar a las fuerzas de seguridad se han movilizado a los efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y a los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud.

Tras su intervención, los bomberos han informado de que el incendio podría haberse originado en el salón de la vivienda, estancia que ha resultado completamente afectada por las llamas.

Asimismo, el fuego ha ocasionado daños en las puertas del resto de las dependencias de la vivienda, mientras que el humo se ha propagado por la totalidad del inmueble.