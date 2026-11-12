Trasladan al San Pedro a un joven de 20 años por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda de Madre de Dios

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha tenido que ser trasladado al hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de la calle Madre de Dios, 26, de la capital riojana.

Según informan desde SOS RIOJA 112, una vecina ha dado la voz de alarma sobre las 15,55 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado Policía Local de Logroño y Policía Nacional, y se movilizan Bomberos de Logroño, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El incendio ha afectado a una sartén y el humo a la cocina del inmueble, sin más daños materiales.