Los tres acusados por el crimen de Viniegra, a los que les piden un total de 77 años, no usan su último turno de palabra

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

Los tres acusados, dos hombres y una mujer, de asesinar a un hombre de 45 años de un disparo en la nuca y después arrojar su cuerpo a una sima de más de 50 metros de profundidad, en el conocido como 'crimen de Viniegra' -entre el 9 y el 11 de agosto de 2022- han decidido no hacer uso de su turno de palabra en la última sesión del juicio, que se ha prolongado durante 7 días.

Será ahora el jurado popular quien, tras recibir el objeto del veredicto por parte del Juez, presumiblemente el próximo lunes, deberá decidir sobre la culpabilidad o no de los implicados en los hechos ya que al menos dos de los acusados han inculpado al otro de los hechos.

La Fiscal solicita por el delito de asesinato la pena de 24 años de cárcel para cada uno de ellos. Además suma 1 año y medio más para cada uno por tenencia ilícita de armas y, en concreto, para uno de los acusados, J.A.G., seis meses más por conducir sin puntos.

Este viernes ha tenido lugar así la última sesión del juicio contra estas tres personas, dos de ellos pareja sentimental en el momento de los hechos, en el que se ha procedido a la lectura de las conclusiones definitivas tras informar de las pruebas testificales, periciales así como la declaración de los propios acusados.

En concreto les juzgan por unos hechos cometidos entre el 9 y el 11 de agosto de 2022. Días en los que, presuntamente, llevaron engañado a la víctima a un cruce de carreteras "para cobrar una deuda" y que, finalmente, acabó con su vida de un disparo en la nuca. Dos días después se deshicieron del cadáver en una sima de difícil acceso en Viniegra de Arriba, donde fueron sorprendidos por un agente forestal.

24 AÑOS DE PRISIÓN POR ASESINATO PARA CADA UNO DE ELLOS

La sesión de este viernes ha comenzado a las 10,00 horas con la intervención de la Fiscal y la Acusación Particular que han mantenido la petición de 24 años de cárcel para cada uno de los encausados por asesinato. Como ha dicho la Fiscal: "Había un acuerdo de voluntades en matar".

Considera el Ministerio Fiscal también que el asesinato se realizó "con alevosía" porque el lugar donde se produjeron los hechos "a donde llevaron engañada a la víctima" -un cruce de carreteras oscuro el 9 de agosto de 2022 para cobrar una deuda- era aislado y su capacidad de defensa fue nula porque el ataque fue sorpresivo".

Tiene claro también que a la víctima la golpearon "aunque los acusados lo nieguen" con un objeto romo -ahora en las conclusiones definitivas sin especificar si fue una piedra (como se mantenía al principio) pero sí que considera que los golpes "fueron previos al disparo".

Unos golpes -expresa y que la Acusación Particular también defiende- que fueron "muy dolorosos e innecesarios. Causaron un sufrimiento muy importante".

"A TRAICIÓN Y SOBRESEGURO"

Eso sí, deja claro que "fue una acción consciente y voluntaria de los tres acusados. "A traición y sobreseguro", como ha querido incidir también la Acusación Particular.

"Que fueron ellos no hay niguna duda, que lo hiciera uno u otro es irrelevante porque unos sin los otros no lo hubieran podido hacer. La planificación tampoco admite ninguna duda. Fue un ataque cruel, con alevosía y ensañamiento", ha afirmado el abogado de la Acusación.

Ambos solicitan para los tres encausados también un año y medio más de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. Un hecho que justifican porque "por supuesto es autor el que tiene el arma, o quien dispara, pero también el que sabe y asume para qué se va a utilizar".

La Acusación Particular insiste sobre todo "en el engaño a la víctima" y el perjuicio que el suceso produjo en su hijo. Mientras que, además, la Fiscal ha pedido investigar por falso testimonio a los dos hermanos de la acusada por sus declaraciones en el juicio al considerar que carecen de veracidad.

A modo de indemnización, el Ministerio Fiscal pide una indemnización de 200.000 euros para el hijo de la víctima y 60.000 euros para cada progenitor.

DISCONFORMES

Por parte de las defensas de los tres acusados, todos disconformes con la descripción de los hechos, han pedido al jurado popular que, en su deliberación posterior, no se queden solo en "hipótesis. Tenemos muchas teorías pero pocas certezas. No sabemos quién disparó. Procede la no culpabilidad".

Solicitan para ellos la absolución y alegan que los acusados actuaron, entre otros motivos, por miedo extremo (insuperable) o drogadicción, ya que cada uno inculpa al otro de los hechos, sobre todo en lo referido a los dos hombres. En este punto, la Fiscal considera -a lo que también está de acuerdo la Acusación Particular- que no se deben aplicar esas atenuantes porque "no les eximen de los hechos".

Por su parte, la defensa de la mujer acusada, quien asegura que siempre estuvo dentro del coche en el momento de los hechos, ha querido insistir en que "ella no participó en nada" y le ha querido dejar claro al jurado popular que "para ser autora por cooperación necesaria exige que dicha ayuda haya sido esencial y que sin ella la comisión del delito no hubiera sido posible. Algo que no ocurre en este caso". Ha pedido que se basen en "certezas".

Mi cliente "no cooperó en nada. Es más, le asumen una labor de vigilancia que tampoco hizo porque cuando, presuntamente, los dos acusados se estaban deshaciendo del cuerpo de la víctima en la sima, ella vio un grupo de ciclistas que se acercaban al lugar y no les advirtió de nada. No tiene ninguna culpabilidad" por lo que entra en juego "la presunción de inocencia". "No cabe la alevosía. Solicitamos su absolución", ha finalizado.