Tres de cada 10 jóvenes que acceden a la universidad ya prefieren la modalidad 100% virtual en Colombia

Egresados en el Encuentro Internacional UNIR Alumni 2026 - UNIR

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de estudiantes que optan por acceder a la educación universitaria 100 por ciento online no para de crecer en Colombia. En la actualidad más de 700.000 habitantes se encuentran cursando programas bajo esta modalidad en el acumulado de carreras técnicas, tecnológicas, universitarias y de posgrado, según los datos más recientes del Ministerio de Educación Nacional (MEN), con acompañamiento técnico del DANE. Hoy, 3 de cada 10 jóvenes en el país que acceden a la educación superior ya prefieren la modalidad virtual.

El crecimiento en el número de estudiantes universitarios online, precisamente, se mantiene por encima del 14,4 por ciento, superando ampliamente el aumento promedio de las matrículas en el sector universitario en general (que aumenta un 3,10 por ciento) si se comparan los datos de 2025 respecto de los de 2024. Bogotá se consolida como el gran epicentro de esta transformación digital. Según un estudio reciente de la Fundación EDUCA EDTECH, que evaluó el estado del e-learning mediante encuestas a estudiantes, directivos académicos y profesionales de Recursos Humanos en España y América Latina, Colombia incluso es el país con el mayor número de estudiantes online de América Latina.

El país se destaca por su fuerte aceptación social y empresarial de los estudios universitarios en internet y la mayor recomendación de formación online (87,6 por ciento de los encuestados en el citado trabajo), y el más alto nivel de relevancia laboral percibida por los estudiantes (un 66,7 por ciento de los encuestados la considera muy pertinente para su trabajo).

UN ENCUENTRO INTERNACIONAL QUE REUNIÓ A CIENTOS DE EGRESADOS

Prueba de esta tendencia consolidada y al alza fue el Encuentro Internacional UNIR Alumni que la Universidad Internacional de La Rioja celebró el pasado domingo y este lunes, en el pabellón 4 del recinto Corferias, de Bogotá. En este espacio, cientos de egresados de grados y posgrados se reunieron para recibir sus diplomas simbólicos. UNIR, institución líder de educación 100 por ciento online en español, celebró tres magnos actos, que estuvieron presididos cada uno de ellos por José María Vázquez García-Peñuela, rector de la institución; por Rafael Puyol, su presidente; y por Rubén González Crespo, vicerrector de Organización y Planificación Académica.

En los encuentros, que contaron con la presencia de ciudadanos colombianos de todas las regiones del país, hubo palabras de los estudiantes en representación de sus compañeros. Y académicos de UNIR impartieron lecciones magistrales que evidencian el crecimiento imparable de la educación universitaria online de máxima calidad en el país. Vázquez García-Peñuela destacó que "toda decisión llevada a la práctica (como la de cursar un programa universitario) es en cierta forma una elección. Elegir implica siempre renunciar. Supone renunciar a lo que resulta incompatible con el objeto de nuestra elección. Hay elecciones de mucho alcance. Pero también hay elecciones de orden moral, como la de respetar a los semejantes. Nuestras elecciones vitales exigen de nosotros una multitud de renuncias cotidianas".