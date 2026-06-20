Tres estudiantes de la UR, en la fase final de la sexta edición de imaginPlanetChallenge

Archivo - Tres estudiantes de la Universidad de La Rioja ganan el primer premio de Dream Big La Rioja 2026 - UR - Archivo

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

VOL, la App sobre voluntariado desarrollada por tres estudiantes de la Universidad de La Rioja, participa en la final nacional de la sexta edición de ImaginPlanetChallenge.

Joseba Mikel Omatos Antolín, Alicia Piedrafita Sanromán, estudiantes del Grado en Ingeniería Informática, e Irene Sobrón Troya, estudiante del Grado en Matemáticas, lograron el primer premio del Certamen Dream Big La Rioja 2026, lo que les ha dado el pase a la final nacional.

Este programa, organizado por imagin, la banca digital para jóvenes impulsada por CaixaBank, se dirige a estudiantes de universidades o centros de Formación Profesional a partir de 16 años que estén interesados en desarrollar ideas de emprendimiento con impacto medioambiental o social.

A través de esta iniciativa, imagin ofrece formación y herramientas a una generación de jóvenes con conciencia medioambiental y social e inquietudes emprendedoras para que puedan desarrollar proyectos capaces de generar un impacto positivo en el planeta y en las personas.

El equipo vencedor de esta edición podrá disfrutar de una estancia en Silicon Valley, concretamente en el centro de innovación de Imagine Creativity Center, dirigido por el emprendedor Xavier Verdaguer.

Los integrantes del equipo ganador participarán durante 10 días en un programa de incubación de su proyecto y visitarán empresas como Netflix, Google HQ, Instagram, HP, IDEO, entre otras, y recibirán formación de las universidades de Stanford y Berkeley.

Los impulsores de la iniciativa ganadora también formarán parte de la comunidad Alumni, a través de la cual imagin sigue apoyando la evolución de los proyectos que han formado parte del imaginPlanet Challenge, y todos los equipos participantes pueden seguir vinculados al programa.

Este Alumni permite seguir dando apoyo el desarrollo de los proyectos, fomentar el futuro laboral de los participantes y generar interacción entre todos los agentes implicados en el imaginPlanet Challenge.

Además, todos los participantes han recibido formación, ya que imagin ofrece sesiones telemáticas y píldoras de formación sobre sostenibilidad y emprendimiento, así como acceso a herramientas y recursos que puedan ayudarles a dar forma a sus ideas a través del método Lombard, basado en el Design Doing.

VOL, UNA APP SOBRE VOLUNTARIADO.

Joseba Mikel Omatos Antolín, Alicia Piedrafita Sanromán e Irene Sobrón Troya lograron el pase a la final tras imponerse en el Certamen Dream Big La Rioja 2026, organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja.

Lo hace en colaboración con el Gobierno de La Rioja, la Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, el Consejo General de Enfermería, el Instituto Riojano de la Juventud, el Instituto de Estudios Riojanos, la Agrupación Mutual Aseguradora y el Colegio Compañía de María.

Su proyecto VOL es una aplicación móvil centrada en el voluntariado como herramienta para promover el ocio sostenible entre los jóvenes, especialmente aquellos con tendencia al sedentarismo y al uso excesivo de pantallas. La idea principal del proyecto es ofrecer una alternativa de ocio más activa, social y beneficiosa para la comunidad.

La aplicación funciona de forma sencilla y accesible, los usuarios pueden participar en distintos voluntariados organizados tanto por entidades y asociaciones como por otros usuarios de la plataforma.

Además, para incentivar la iniciativa y la constancia, cada actividad realizada otorgará puntos a los participantes. Estos puntos podrán canjearse en el futuro por diferentes recompensas. Entre las posibles recompensas previstas se encuentra, por ejemplo, la convalidación de créditos universitarios.

En resumen, VOL busca transformar el tiempo de ocio de los jóvenes en experiencias útiles, saludables y sostenibles.

IMAGIN, LÍDER ENTRE LOS JÓVENES.

imagin es la banca digital líder entre los jóvenes en España, impulsada por CaixaBank y con una vocación clara de impacto positivo en la sociedad.

La entidad ofrece servicios digitales, financieros y no financieros, que ayudan a sus más de 4 millones de clientes, mayoritariamente jóvenes menores de 35 años, en su vida diaria y en sus proyectos de futuro.

Desde el punto de vista bancario, imagin cuenta con una oferta completa de productos y servicios bancarios, única entre los neobancos, que contempla y se adapta a todas las necesidades y decisiones financieras de los jóvenes.

El catálogo incluye cuentas, servicios de pago y tarjetas sin comisiones que facilitan la actividad financiera del día a día de los jóvenes.

Además, imagin ofrece una amplia oferta de productos de financiación, como hipotecas y préstamos, y de inversión, como fondos y un bróker de compraventa de acciones. Todo ello con la operativa mobile only que caracteriza a imagin desde que se lanzó en 2016 y que se complementa con el servicio de la red de oficinas y de cajeros de CaixaBank.

En los últimos años, la plataforma ha conseguido conectar, de forma innovadora y en un entorno digital a través de su app, con las inquietudes de su comunidad de usuarios y desarrolla iniciativas vinculadas, por ejemplo, a la educación financiera de los jóvenes o el emprendimiento.