Tres líneas de autobús urbano, afectadas este domingo en Logroño por una prueba deportiva

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de autobús urbano 1, 4 y 5 se verán afectadas este domingo 2 de marzo por la celebración de una prueba deportiva.

En concreto, se celebrará en el entorno del Polideportivo de la Universidad de La Rioja el 'I Duatlón UR', que reunirá a un total de 170 deportistas.

Esta competición, que se disputará en la modalidad 'Supersprint', es la tercera prueba del Circuito de Triatlón Navarro-Riojano y la quinta de los Juegos Deportivos de La Rioja.

Una prueba que, además, pretende promover este deporte y animar a la participación entre quienes desean probar el duatlón por primera vez y en especial, entre la comunidad universitaria.

Por ello, entre las 9,30 y las 11 horas, se verán afectadas un total de tres líneas del servicio de transporte público urbano. Serán, en concreto:

Línea 1: Dirección Hospital San Pedro-Lardero: c/ Plantío - c/ Rio Lomo - av. Zaragoza - av. de la Paz - c/ San Millán - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero de Artillería. Y en dirección Lardero-Hospital San Pedro: c/ Madre de Dios - c/ San Millán - av. de la Paz - av. Zaragoza - c/ Rio Lomo - c/ Plantío.

Línea 4: Dirección Palacio de Congresos-Pradoviejo: Salida desde parada 'Fermín Gurbindo' - c/ San Millán - av. de la Paz - c/ Obispo Fidel García. Y en dirección Pradoviejo-Palacio de Congresos: c/ Obispo Fidel García - av. de la Paz - c/ San Millán - cambio de sentido en Madre de Dios - c/ San Millán - Final de Línea en parada 'Fermín Gurbindo'.

Línea 5: Dirección Valdegastea-Madre de Dios: av. de la Paz - cambio de sentido en Luis de Ulloa - av. de la Paz (sentido oeste) - c/ san Millán - cambio de sentido en Madre de Dios - c/ San Millán (sentido sur).