Tres mujeres, trasladadas a primera hora de esta tarde al San Pedro tras un incendio en su vivienda de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres han sido atendidas y posteriormente, trasladadas al Hosputal San Pedro tras resultar afectadas a primera hora de esta tarde por un incendio ocurrido en su vivienda en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 14,12 horas de este sábado SOS Rioja ha recibido el aviso por el incendio en un mueble de una vivienda en la calle Pérez Galdós 67, en Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a la Policía Local de Logroño y se han movilizado los Bomberos de Logroño, así como a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

A la llegada de los Bomberos, han informado de que los sanitarios ya se encontraban en el lugar atendiendo a tres mujeres de entre 29 y 33 años que han sido trasladadas al Hospital San Pedro, y que el incendio ha afectado solamente a un mueble de la vivienda.