Tres personas heridas en un accidente de tráfico en Logroño

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño
Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 27 junio 2026 19:38
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   LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Tres personas han resultado heridas, siendo trasladadas al Hospital San Pedro, tras sufrir un accidente de tráfico en la rotonda de las calles Las Tejeras y La Cava en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

   Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

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