Tres personas heridas en un accidente de tráfico en Logroño

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, siendo trasladadas al Hospital San Pedro, tras sufrir un accidente de tráfico en la rotonda de las calles Las Tejeras y La Cava en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.