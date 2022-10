Tricio (Cs) lamenta en el Debate de la Ciudad que "Logroño está hoy triste" por la "mala gestión" del Gobierno local

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Ignacio Tricio, ha lamentado este martes que "Logroño está hoy triste", algo que ha achacado "lamentablemente a su culpa -dirigiéndose directamente al alcalde de la capital Pablo Hermoso de Mendoza- y por su mal Gobierno local".

Así lo ha afirmado Tricio en su intervención durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la ciudad 2022, que se está celebrando esta mañana en el Consistorio de la capital riojana. Una situación a la que ha sumado la actuación del Ejecutivo local y el propio primer edil "con desidia" y "echando balones fuera, nunca tiene la culpa de nada".

"La realidad de la ciudad hoy van más allá de 'Calles Abiertas', por mucho que se empecine en lo contrario, se escuda en lo que hicieron alcaldes anteriores, pero eso es pasado, ahora está usted, de quien los logroñeses solo oyen excusas. Se sigue empeñando en turborotondas o carriles bici, pero las preocupaciones hoy son otras, solo le preocupan calles abiertas, y eso lleva al abandono del resto de cuestiones que afectan a la ciudad", ha insistido.

Ha acusado Tricio a Hermoso de Mendoza de que "todo en usted es mera propaganda, ha mostado prepotencia ante los vecinos que, de la noche a la mañana, han visto modificadas las tipologías de sus calles o las entradas a sus comercios y a sus viviendas, y a los que no ha atendido, cuando lo único que querían muchas veces era solo informacion". "El resultado es una ciudad enfadada", ha asegurado.

Por eso, ha lamentado que "mientras los logroñeses pasan dificultades, usted se dedica a pintar las calles, y mientras, rechaza propuestas de Ciudadanos para ayudar a los logroñeses, es preciso dedicar tiempo a escuchar a los ciudadanos, pero antes, no cuando ya están acabadas las obras, el alcalde no es el jefe de los vecinos, sino el primero de sus empleados, pero ya lo ha olvidado".

Así, en sus palabras, "la realidad de la ciudad es de incertidumbre", al tiempo que se ha referido a temas como vivienda o sostenibilidad, "que no pueden ser temas decorativos en los programas electorales de los partidos del equipo de Gobierno", a lo que ha contrapuesto propuestas planteadas por Cs, "que usted rechazó por sectarismo y prepotencia".

Especialmente crítico ha sido al decirle al alcalde que "reaccione de una vez ante la fuga de empresas, ayer dijo que se van las empresas porque crecen, pero no es cierto, se van porque no tienen donde ubicarse en Logroño". Unas manifestacione que, ha recalcado, "deberían conllevar su dimisión inmediata o la intervención de su partido para cesarlo".

Ha recordado que el Grupo 'naranja' "le ha pedido muchas veces revitalizar el Polígono Las Cañas, siempre con rechazos, pero usted, en cuatro años ha sido incapaz de llevarlo adelante, no puede Logroño continuar en el furgón de cola entre las ciudades atractivas para las empresas".

Para Tricio, "la culpa es de un equipo de Gobierno que ha equivocado las prioridades de la ciudad y que ha perdido multitud de oportunidades para Logroño", perdiendo oportunidades como las aperturas del CCR o de la estación de autobuses, en la que ha subrayado que el hecho de que permanezca cerrada "es su fracaso personal".

También ha considerado "desastrosas" las gestiones en patrimonio, con referencia a Monte Cantabria, Puente Mantible o la parcela de Bosonit -sobre la que se ha generado un debate especialmente bronco-, y en Medio Ambiente, "con la ciudad sucia", el "desastre" del Parque Juan Gispert, "sin sumar ni un m2 de nuevas zonas verdes y sin contrato para mantener las existentes".

Ha criticado también el "abandono" de los barrios, "con inversiones solo en el centro", y la situación del Nudo de Vara de Rey, "solo para hacerse la foto para la campaña electoral, que empiezan solo para parar porque hace falta un modificado". "Espero que abandone la política del absurdo y tenga en cuenta las propuestas reales y eficades de Cs", ha dicho Ignacio Tricio.

De este modo, ha pedido al alcalde que "incluya 4,7 millones en presupuestos para Las Cañas, una partida para renovación alumbrado, un plan vivienda, acciones en bus urbano, aparcamientos en altura, un plan para el retorno del talento, más apoyo a mayores, las aceras de Avenida de Burgos, la pasarela de Los Lirios, crear una red de atención psicológica para jóvenes o baje impuestos al comercio".

Por último, el portavoz municipal de Ciudadanos le ha pedido al primer edil logroñés, ante sus críticas políticas, "no dar lecciones a los demás partidos, cuando el suyo está como está, que no se atreve a levantar el teléfono para llamar a Concha Andreu". Le quedan pocos meses, apenas siete meses, y mucho por hacer", ha concluido.

ALCALDE.

En su respuesta, ante el tono empleado por Tricio, el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza le ha recriminado nada más comenzar su intervención señalando que "ésta es la oposición que tenemos, usted mismo se retrata", recordando la evolución del Grupo municipal 'naranja'.

También ha criticado al portavoz de Cs que "no habla de temas como la justicia social, la cultura o la educación, porque no les interesa, la mayor parte de su discurso ha sido contra 'Calles Abiertas'", por lo que le ha cuestionado que "no saben muy bien a quien representan".

Y del mismo modo, ha lamentado que "ha lanzado una serie de insidias, habla de sectarismo y prepotencia porque no se aprueba lo que usted quiere, eso es democracia, ¿cómo entiende usted la política? parece que no entiende cuál es el proceso de la democracia".

Ya en aspectos concretos, sobre la estación de autobuses, le ha contestado argumentando que "no tengo prisa por abrirla, porque hay problemas de fondo para ello -estructura del techo derrumbada, protestas del CERMI o el sistema de gestión-, y quiero abrirla en condiciones, no tengo cálculo electoral, bastantes chapuzas se han hecho por eso ya".

Respecto al Nudo de Vara de Rey, Hermoso de Mendoza ha justificado que hay decisiones en este proyecto que "no dependen de nosotros, hay una sociedad que tiene sus tiempos y con tres administraciones, igual lo que se requiere es otra manera de gestionar".

En cuanto a Bosonit, ha apuntado que el proyecto se traerá a pleno en el mes de noviembre "y cada uno se retratará, hay mucha gente ilusionada por trabajar ahí, por hacer de Logroño una Tecnópolis", al tiempo que ha defendido el apoyo al comercio y la gestión en turismo. "Se ha centrado en la movilidad, cree que eso le va a dar algún voto. Entiende usted la democracia de manera 'sui géneris', y eso les lleva a donde les está llevando", ha finalizado.