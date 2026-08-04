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LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La UAGR-COAG critica la nueva subida del gasóleo agrícola y pide "controlar los comportamientos especulativos". Para el sindicato, el fin de la rebaja fiscal de los carburantes ha propiciado que agricultores y ganaderos "tengan que soportar un aumento del precio del gasóleo agrícola del 33% en menos de un mes".

La Unión reclama "un seguimiento de los márgenes de distribución y recuerda que, aunque el Gobierno ha prorrogado las ayudas al gasóleo agrario hasta el 30 de septiembre, el incremento de los costes vuelve a golpear duramente al sector agrario".

La Unión de Agricultores y Ganaderos critica que el fin de la rebaja fiscal ha provocado que el precio del gasóleo B haya subido de 0,959 euros/litro 1,414 euros/litro en apenas un mes, un incremento superior al 33% que golpea de nuevo las maltrechas economías del sector agrario.

"Una situación inasumible", según la UAGR-COAG, ya que este nuevo incremento "vuelve a disparar los costes de producción de las explotaciones agrarias en plena campaña de recolección de la fruta, a punto de comenzar la vendimia y a escasas semanas de que se realicen las labores de preparación de la tierra para las siembras de otoño".

La Unión agradece las ayudas aprobadas hasta la fecha por las diferentes administraciones "pero advierte de que han de ser reforzadas cuanto antes, ya que no compensan los bajos precios que perciben los agricultores y los ganaderos".

También exige a las autoridades competentes "que controlen la especulación y mal funcionamiento de los mercados, ya que, si bien el carburante sube automáticamente tras cada episodio de inestabilidad geopolítica, la evolución de los precios percibidos por las producciones agrícolas o ganaderas nunca responden con la misma rapidez ni en la misma intensidad".

La UAGR reclama que el sector agrario "no vuelva a convertirse, una vez más, en el pagador de las tensiones geopolíticas internacionales y reclama mecanismos que eviten que los agricultores y los ganaderos soporten incrementos de costes desproporcionados respecto a la evolución real de los mercados energéticos".

En este sentido, recuerda el sindicato, "un control eficaz y efectivo del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria vuelve a evidenciarse como elemento fundamental para garantizar la rentabilidad del sector agrario".