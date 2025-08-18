La UAGR insiste "en la necesidad de controlar las existencias y entradas en las bodegas"

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ante el inicio vendimia, la Unión de Agricultores insiste "en la necesidad de controlar las existencias y entradas en las bodegas". Uno de los motivos para que la UAGR-COAG apoyara el Plan de Control para la vendimia "es la necesidad de controlar esta campaña la entrada de uva, mosto y vino en las bodegas".

Por este motivo, y ante el inicio de la vendimia, la Unión insiste "en reclamar a los técnicos y veedores del Consejo Regulador que extremen el control, no solo del estado de las viñas, sino también de las existencias previas en las bodegas, así como de las entradas de vino, mosto y uva".

La Unión de Agricultores espera que el Plan de Control aprobado el 30 de julio "contribuya a recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda en la DOC Rioja, y con ello la tan ansiada rentabilidad para el cultivo".

Desde la UAGR-COAG se insta a los servicios de control y veedores del Consejo a que hagan una ejecución equitativa del Plan de Control aprobado para 2025, incidiendo no solo en los viñedos, sino también inspeccionando con medios suficientes las entradas de uva, mosto y vino en las bodegas, previo aforo de las mismas, y vigilando especialmente las llegadas de fuera de la DOC Rioja.

"Solo de esta manera", afirma el sindicato, "se podrá controlar eficazmente que el vino presente en las bodegas al final de la vendimia provenga única y exclusivamente de lo que las viñas de la DOC Rioja hayan podido ofrecer este complicado año".

La Unión anima "a que la detección de anomalías o fraudes dentro del desarrollo de la vendimia se ponga en conocimiento de los servicios de control del Consejo Regulador o de los veedores".

"El fin que persigue la UAGR-COAG con estas medidas de control es la regulación de la oferta para conseguir un reparto justo en la cadena de valor, de manera que haya beneficio para todos los operadores, tanto para las bodegas, como, sobre todo, para los viticultores".

Respecto a los precios "como siempre triunfa el hermetismo a las puertas de la escasa vendimia, sin que los viticultores puedan negociar libremente y en igualdad de condiciones con las bodegas".

"Las pocas ofertas conocidas sitúan el precio de la uva tinta en el entorno del euro por kilo". Esto, según el estudio de costes medios de producción de la Consejería de Agricultura para 2024, supondría, "en el mejor de los casos, cambiar dinero". Pero la Unión advierte de que para las uvas de 2025 "serían precios ruinosos para los viticultores riojanos, ya que, con el brutal aumento de costes de esta campaña, estos se dispararán muy por encima del euro/kilo".

Por este motivo, desde la UAGR-COAG se reclama a las bodegas "que asuman su responsabilidad y cumplan con lo establecido en la Ley de la Cadena. De lo contrario el futuro de los viticultores de la DOC Rioja se pondrá en grave riesgo, ya que sus economías, tras 5 campañas de crisis, están muy cercanas a la bancarrota".

Por último, la Unión recuerda que confía en que Dirección Provincial de Tráfico y el Ayuntamiento de Logroño "publiquen próximamente la normativa que permita a los tractores circular por la circunvalación de Logroño. A este respecto la UAGR-COAG reclama que el tránsito de los tractores se permita también por la A-12 hasta Ventosa".