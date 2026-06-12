La UAGR solicita a la Consejería financiación para el arranque voluntario de viñedo

LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja considera que el arranque de viñedo "debería de ser la última opción para solventar la actual crisis del sector vitivinícola. Si se llega a esta medida, considera que cualquier arranque ha de ser voluntario y priorizar a los viticultores profesionales".

La Unión critica que el Ministerio de Agricultura "no haya implementado la normativa para que el arranque subvencionado con fondos de la Intervención Sectorial del Vino europea pueda realizarse en 2027". Ante la "desidia ministerial", la UAGR-COAG reclama "que el Gobierno riojano ponga en marcha un arranque subvencionado con fondos propios, al igual que se hizo con las ayudas a la destilación".

Pero previamente a la redacción de la ayuda, la Unión recuerda su demanda de un estudio detallado del viñedo riojano, con los datos que ya tiene la Consejería de Agricultura, en el que se detallen las características del titular de la viña, su edad, variedad..., de manera que la Orden correspondiente sea elaborada teniendo en cuenta la realidad, y no meras propuestas desde los despachos".

De esta forma, a juicio del sindicato, se podrá evitar en la regulación de la ayuda el desmantelamiento del sector vitivinícola en determinadas zonas, la descapitalización de cooperativas u otros efectos negativos que podría tener un arranque mal planificado.

Por último, la UAGR considera "que todo lo relativo al arranque de viñedo va excesivamente lento, con varias mesas, creadas para el mismo objetivo y configuradas por las mismas organizaciones".

Desde la Unión se reclama "más implicación y actuaciones efectivas para que los viticultores salgan de unas pérdidas de renta que acumulan en lo que va de década, para lo cual no bastan campañas ni celebraciones, sino que las bodegas paguen las uvas claramente por encima de los costes de producción".

Además, la organización recuerda "que siguen activas medidas que fomentan el desequilibrio en la DOC Rioja, como la generación de vino de mesa mediante el exceso de prensado, de manera que se siguen poniendo trabas a la recuperación de la rentabilidad de los viticultores de la Denominación".